Российские ученые спрогнозировали сильные полярные сияния

К Земле подошло еще одно облако плазмы, выброшенное Солнцем. На фоне этого ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН спрогнозировали сильные полярные сияния.

Специалисты отметили, что суммарная индукция межпланетного магнитного поля достигла экстремальных значений. На графике магнитных бурь сейчас затишье, однако это впечатление обманчиво, и все может измениться через несколько часов.

«В этот же период может начаться второй, еще более сильный чем вчера, всплеск полярных сияний», — добавили ученые.

Ранее сообщалось, что на Земле 20 марта началась магнитная буря, к утру 21 марта она достигла сильного уровня G3 и стала самой мощной за два месяца.