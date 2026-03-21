Начавшаяся 20 марта магнитная буря стала самой мощной за два месяца

Магнитная буря достигла сильного уровня G3 и стала самой мощной за два месяца. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

В публикации говорится, что начавшийся 20 марта магнитный шторм продолжается уже 11 часов. Кроме того, явление пересекло психологически значимый порог G3.

«Последний раз это происходило чуть больше двух месяцев назад — с 19 по 21 января 2026 года, когда была зарегистрирована одна из самых сильных бурь десятилетия, которой лишь немного не хватило до высшего геомагнитного уровня G5», — отметили ученые.

Ранее руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев сообщил, что магнитных бурь на Солнце, которые появляются под влиянием корональных дыр и становятся причиной магнитных бурь на Земле, с 2028 по 2031 год не будет.