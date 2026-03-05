Астроном предрек отсутствие магнитных бурь на Солнце

Астроном Богачев: Магнитных бурь на Солнце с 2028 по 2031 год не будет

Магнитных бурь на Солнце, которые появляются под влиянием корональных дыр и становятся причиной магнитных бурь на Земле, с 2028 по 2031 год не будет. Их отсутствие предрек руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев в разговоре с РИА Новости.

По словам астронома, несмотря на продолжающееся падение солнечной активности, корональные дыры по-прежнему будут вызывать многочисленные магнитные бури вплоть до 2028 года. «В самом минимуме цикла, который мы ждем в 2028-2031 годах, бури исчезнут совсем», — подчеркнул Богачев.

В данный момент происходит 25-й наблюдаемый человечеством солнечный цикл. Его пик наблюдался в 2024 году, а сейчас он находится на стадии спада. Продолжительность каждого из таких циклов составляет около 11 лет.

