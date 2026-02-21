Реклама

Наука и техника
09:02, 21 февраля 2026Наука и техника

Астрономы предупредили о скором ухудшении настроения на Земле

Daily Mail: На Земле начали усиливаться вызывающие шум в ушах вибрации
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: sebra / Shutterstock / Fotodom  

На Земле стала усиливаться естественная вибрация, называемая «резонансом Шумана». Об этом сообщает Daily Mail.

По данным астрономов, такая «гудящая» вибрация Земли является естественной, но в последние недели претерпела некоторые необычные всплески. Ученые предполагают, что данное явление может повлиять на настроение и когнитивные функции.

Существует мнение о том, что резонансные всплески имеют взаимосвязь с мышечным напряжением, усталостью, а также затуманенностью сознания. Впрочем, врачи не разделяют эту теорию, поскольку она всерьез не была подкреплена клиническими исследованиями, указывает издание.

В этом месяце степень интенсивности магнитных бурь перешагнул отметку в 5.0. Это могло повлиять на состояние особо чувствительных людей, которые на себя ощутили такие скачки.

Ранее стало известно, что на Земле произошла самая сильная магнитная буря в феврале. Исследователи заметили, что Солнце ведет себя довольно странно.

