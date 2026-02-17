На Земле произошла самая сильная магнитная буря в феврале

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

На Земле произошла самая сильная магнитная буря в феврале. Об этом заявили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

В публикации говорится, что Солнце ведет себя довольно странно.

«Какие-то короткие одиночные вспышки на пустом месте, после которых снова тишина. Полярные сияния продолжительностью 40 минут. Теперь вот магнитная буря длительностью меньше часа. Распродает последние остатки имущества, судя по всему», — отметили ученые.

Ранее в ИКИ РАН заявили, что бури не имеют резко выраженной единичной причины и являются общей реакцией магнитосферы Земли на чрезвычайно высокую солнечную активность, наблюдающуюся с начала месяца.

