ИКИ РАН: На Земле началась слабая магнитная буря

На Земле началась магнитная буря, сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

В настоящий момент уровень бури составляет G1 (слабая буря), но в течение суток возможен рост до уровня G2-G3 (средняя и сильная буря). Бури не имеют резко выраженной единичной причины и являются общей реакцией магнитосферы Земли на чрезвычайно высокую солнечную активность, наблюдающуюся с начала месяца. Спусковым механизмом послужил приход накануне вечером края плазменного облака, выброшенного в космос в понедельник, 2 февраля, во время крупнейшей за последние 1,5 года вспышки класса X8.1.

В настоящий момент в ночной зоне западного полушария Земли наблюдаются сильные полярные сияния, достигшие максимального уровня 10 по интенсивности. Яркое свечение отмечается над всей территорией Канады и северными штатами США. Ситуация для территории России прояснится примерно через 10 часов, когда линия раздела дня и ночи переместится на европейскую часть страны.

Ранее руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев сообщил, что в 2026 году на Земле ожидается много магнитных бурь.