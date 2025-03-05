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16:43, 5 марта 2025Культура

Раскрыты гонорары Лепса и Агаларова за концерт в честь женщин

«Звездач»: Лепс и Агаларов получат 35 миллионов рублей за концерт в честь женщин
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Народный артист России Григорий Лепс и исполнитель Эмин Агаларов, выступающий под псевдонимом EMIN, заработают на концерте в честь Международного женского дня более 35 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Отмечается, что мероприятие должно состояться в субботу, 8 марта. «Цены на билеты стартуют с 5 тысяч рублей и достигают… 810 тысяч, но за VIP-ложу», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российский певец Алексей Воробьев заработает на своем концерте более 6,4 миллиона рублей. Мероприятие должно состояться в четверг, 6 марта.

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