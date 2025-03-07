Агентство США по международному развитию (USAID) потратило как минимум пять миллиардов долларов на организацию украинского «майдана». Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов в интервью «Известиям».
Кроме того, за время проведения специальной военной операции (СВО) агентство выделило Киеву 35 миллиардов долларов, утверждает Шевцов. «Рассуждая о демократии, глобалисты продвигают свои интересы отнюдь не демократическими методами», — отметил он.
Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на анализ документов сообщало, что USAID профинансировало шоу, позволившее победить президенту Украины Владимиру Зеленскому на выборах в 2019 году.