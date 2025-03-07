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05:32, 7 марта 2025Мир

Раскрыты траты USAID на организацию «майдана»

Совбез России: USAID потратило 5 миллиардов долларов на организацию майдана
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Агентство США по международному развитию (USAID) потратило как минимум пять миллиардов долларов на организацию украинского «майдана». Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов в интервью «Известиям».

Кроме того, за время проведения специальной военной операции (СВО) агентство выделило Киеву 35 миллиардов долларов, утверждает Шевцов. «Рассуждая о демократии, глобалисты продвигают свои интересы отнюдь не демократическими методами», — отметил он.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на анализ документов сообщало, что USAID профинансировало шоу, позволившее победить президенту Украины Владимиру Зеленскому на выборах в 2019 году.

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