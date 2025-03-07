Совбез России: USAID потратило 5 миллиардов долларов на организацию майдана

Агентство США по международному развитию (USAID) потратило как минимум пять миллиардов долларов на организацию украинского «майдана». Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов в интервью «Известиям».

Кроме того, за время проведения специальной военной операции (СВО) агентство выделило Киеву 35 миллиардов долларов, утверждает Шевцов. «Рассуждая о демократии, глобалисты продвигают свои интересы отнюдь не демократическими методами», — отметил он.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на анализ документов сообщало, что USAID профинансировало шоу, позволившее победить президенту Украины Владимиру Зеленскому на выборах в 2019 году.