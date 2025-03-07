Рэпер объявил об отъезде из России после жалоб на отмены концертов

Рэпер Scally Milano уедет в тур по Европе после отмены концертов в России

Российский рэпер Даниил Дмитриев, известный под псевдонимом Scally Milano, поедет с концертами по Европе. Об этом сообщает портал The Flow.

Жаловавшийся осенью 2024 года на отмены концертов в российских городах артист анонсировал свой европейский тур, который стартует 1 мая. В рамках гастролей Дмитриев планирует посетить с концертами Берлин, Мюнхен, Кельн, Амстердам, Таллин, Ригу, Варшаву, Кишинев, Прагу и Франкфурт.

Стоимость билетов на зарубежные выступления Scally начинается от 30 евро (около 3 тысяч рублей).