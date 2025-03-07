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04:45, 7 марта 2025Мир

Решение США по разведданным обошло стороной немецкие системы Киева

Spiegel: Остановка обмена данных CША и Киева не затронула переданные ФРГ Patriot
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jens Buttner / Pool / Reuters

Решение США перестать делиться разведывательными данными с Украиной, в том числе координатами для нацеливания ракетных установок HIMARS, не повлияло на эффективность систем вооружения, переданных Киеву Германией. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

Как рассказали собеседники издания, системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot оснащены высокочувствительными радарами для обнаружения потенциальных угроз и по-прежнему способны перехватывать приближающиеся ракеты и беспилотники.

Издание также отмечает, что министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал, что Европа «в значительной степени» компенсирует помощь, недополученную Киевом от США.

5 марта стало известно, что США перестали передавать Украине разведданные для ударов вглубь России. При этом уточнялось, что Вашингтон продолжает делиться информацией для ударов по Российской армии в непосредственной зоне боестолкновений.

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