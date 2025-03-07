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20:53, 7 марта 2025Экономика

Россиянам назвали способ сэкономить на ЖКУ с помощью унитаза

Эксперт Бондарь: Унитаз с двумя кнопками поможет сэкономить на ЖКУ
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Backbone Visuals / Unsplash

Современный унитаз с двумя кнопками поможет сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Способ меньше отдавать за «коммуналку» россиянам назвал эксперт по ЖКХ, общественный деятель Дмитрий Бондарь в разговоре с News.ru.

Специалист отметил, что старые модели с одной кнопкой при сливе тратят от 8 до 12 литров воды, а новые — вдвое меньше. «Сливной бачок унитаза влияет на счета. Современные модели с двумя кнопками позволяют выбрать — спустить весь объем или только половину. Для еще большей экономии можно поставить бачок с регулировкой наполнения», — добавил Бондарь.

Ранее эксперт по ЖКХ Павел Степура напомнил, что такие пункты в платежке за «коммуналку», как антенна, радиоточка, страхование квартиры и все остальное, что не относится напрямую к жилищно-коммунальным услугам, не являются обязательными для оплаты.

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