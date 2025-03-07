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20:05, 7 марта 2025Экономика

Россиянам объяснили необходимость копеек

ЦБ: У россиян должна быть возможность рассчитаться до копейки
Дмитрий Воронин

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Отказаться от копеек и оставить исключительно рубли не получится, они останутся законным средством платежа. Об этом Банк России написал в Telegram-канале, в котором была опубликована очередная порция ответов на вопросы в чат-боте.

Центробанк (ЦБ) признал, что спрос на монеты номиналом до одного рубля в РФ сейчас очень невысок, но отметил, что они — по-прежнему законное средство платежа. Авторы сообщения напомнили, что монеты выполняют функцию размена, что все еще актуально, поскольку у людей должна быть возможность рассчитываться «до копейки».

«То же правило справедливо и для банков при закрытии вклада. Еще один яркий пример — тарифы ЖКХ», — объяснили в ЦБ.

Ранее возвращение купюр номиналом в пять и десять рублей, которые до этого заменили «металлом» из-за популярности и удобства, объяснили в регуляторе их большей выгодностью в сравнении с чеканкой монет.

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