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18:43, 7 марта 2025Забота о себе

Россиянам объяснили причины молодеющего инсульта

Эксперт Милова: К инсульту в молодом возрасте приводит неправильный образ жизни
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: megaflopp / Shutterstock / Fotodom

К инсульту в молодом возрасте приводит неправильный образ жизни, заявила директор по развитию фонда ОРБИ Екатерина Милова. Такое мнение она выразила в беседе с Life.ru.

Эксперт рассказала, что большинство случаев инсульта приходится на пожилых людей, однако в последние годы это заболевание стремительно молодеет. Этот процесс она объяснила как общим ухудшением состояния здоровья россиян, так и развитием методов диагностики. «Современные технологии позволяют быстро выявлять инсульт, чего раньше не происходило», — подчеркнула Милова.

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При этом причиной практически 80 процентов случаев инсульта, особенно в молодом возрасте, возникают из-за образа жизни человека, объяснила специалистка. По ее словам, провокаторами этой патологии могут стать курение, злоупотребление алкоголем и фастфудом, а также недостаток физической активности.

Ранее врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова назвала продукт для профилактики инсульта и инфаркта. По ее словам, профилактике этих заболеваний сердечно-сосудистой системы способствует регулярное употребление нута.

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