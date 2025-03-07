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16:15, 7 марта 2025Силовые структуры

Россиянин оставил на заборах дискредитирующие ВС России лозунги ради денег и был арестован

В Петербурге суд арестовал жителя, изрисовавшего заборы лозунгами против ВС РФ
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга взял под стражу россиянина Александра Арсеньева за оставленные на заборах лозунги, дискредитирующие Вооруженные силы (ВС) России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Арсеньев пробудет в СИЗО до 25 апреля, он подозревается в преступлениях по статьям 214 («Вандализм») и 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ») УК РФ. По версии следствия, вечером 24 февраля он нанес надпись на ограждение, находящееся на Южной дороге. Ущерб составил не менее десяти тысяч рублей. Такую же надпись он оставил на Конюшенной площади.

По данным 78.ru, ранее Арсеньев был судим шесть раз.

Ранее сообщалось, что в Москве защита обжаловала приговор по делу об осквернении мемориала бойцам СВО.

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