Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:43, 5 марта 2025Силовые структуры

Приговор по делу об осквернении мемориала участникам СВО в Москве обжаловали

В Москве защита обжаловала приговор по делу об осквернении мемориала бойцам СВО
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Защита и обвинение обжаловали приговор по делу об осквернении стихийного мемориала участникам специальной военной операции (СВО) в центре Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, в Тверской суд столицы поступили апелляционное представление и апелляционные жалобы.

В ноябре 2024 года суд приговорил двух фигурантов дела — Даниила Голикова и Андрея Козловского — к 2,5 и 3 годам колонии-поселения. Их признали виновными в преступлении по статьям 243.4 («Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов») и 214 («Вандализм») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области двое неизвестных потушили Вечный огонь.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп получил от Зеленского письмо о готовности к переговорам. Украина также согласилась на сделку по добыче полезных ископаемых

      Часть россиян предупредили о 40-градусных морозах

      Группировка ВСУ в районе Суджи оказалась разрезана на две части после взрыва мостов

      39-летняя девственница рассказала о нежелании заниматься сексом

      Известная блогерша рассказала о пугавших ее бойфренда-иностранца Россией друзьях

      Россиянку осудили на 22 года за расправу над дочерью и покушение на вторую из-за ревности

      Названо число остающихся в оккупированной ВСУ Судже жителей

      Аналитик оценил влияние торговых войн на цену золота

      Самая сексуальная спортсменка мира показала фото в коротких обтягивающих шортах

      Синоптик рассказал о потеплении в Москве в начале следующей недели

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше