Приговор по делу об осквернении мемориала участникам СВО в Москве обжаловали

В Москве защита обжаловала приговор по делу об осквернении мемориала бойцам СВО

Защита и обвинение обжаловали приговор по делу об осквернении стихийного мемориала участникам специальной военной операции (СВО) в центре Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, в Тверской суд столицы поступили апелляционное представление и апелляционные жалобы.

В ноябре 2024 года суд приговорил двух фигурантов дела — Даниила Голикова и Андрея Козловского — к 2,5 и 3 годам колонии-поселения. Их признали виновными в преступлении по статьям 243.4 («Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов») и 214 («Вандализм») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области двое неизвестных потушили Вечный огонь.