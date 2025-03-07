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09:28, 7 марта 2025Силовые структуры

Россиянин получил срок и сто миллионов рублей штрафа за коммерческое преступление

В Магнитогорске мужчине дали 6 лет и штраф ₽100 млн за коммерческое преступление
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Магнитогорске Орджоникидзевский районный суд приговорил местного жителя — руководителя коммерческой организации — к шести годам лишения свободы за коммерческое преступление. Он собирал данные коммерческой тайный ПАО «Магнитогорского металлургического комбината» и разглашал ее третьим лицам. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель УФСБ России по Челябинской области Татьяна Соснина.

Мужчина признан виновным по части 8 статьи 204 УК РФ («Коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере») и части 3 статьи 183 УК РФ («Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну»). Он будет отбывать наказание в колонии строго режима, а также должен заплатить штраф в размере 100 миллионов рублей. Кроме того, ему запрещается заниматься деятельностью, связанной с выполнением административных полномочий в коммерческих и не коммерческих организациях сроком на четыре года. Принадлежащее ему имущество на сумму более 123 миллионов рублей обращено в доход государства.

Как установил суд, мужчина получал деньги за лоббирование интересов предпринимателей при заключении договоров с комбинатом. Он собирал сведения, составляющие коммерческую тайну предприятия и разглашал их третьим лицам для того, чтобы поставщики комбината могли беспрепятственно пройти конкурсные процедуры и получить контракты на поставку товаров для производственного процесса.

Ранее сообщалось, что в Дагестане задержали генерального директора «Махачкалаводоканала» по подозрению в коммерческом подкупе.

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