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23:02, 7 марта 2025Экономика

Россиянка заложила квартиру и отдала почти два миллиона рублей мошенникам

Жительница Воронежа заложила квартиру и отдала 1,8 миллиона рублей мошенникам
Полина Кислицына (Редактор)

Жительница Воронежа заложила квартиру и отдала почти два миллиона рублей мошенникам. Внимание на ситуацию обратила пресс-служба главного управления МВД по региону.

56-летней россиянке в мессенджере позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей Роскомнадзора. Собеседница рассказала, что от имени женщины оформлена доверенность на некого гражданина Украины с правом распоряжения имеющимися у нее средствами для поддержки Вооруженных сил Украины. Когда жительница Воронежа ответила, что не оформляла таких документов, разговор перевели на якобы представителя Росфинмониторинга, подтвердившего наличие доверенности. Мужчина предупредил россиянку об уголовной ответственности за поддержку терроризма и перевел диалог на лжеследователя. Он посоветовал женщине заблокировать третьим лицам возможность оформления кредитов и убедил ее самой оформить кредит под залог квартиры. В результате россиянка выполнила все указания злоумышленника: сначала обратилась в банк и оформила кредит, а после того как заемные деньги поступили на счет, перевела их на указанные реквизиты. Общая сумма причиненного ей ущерба составила 1,8 миллиона рублей. Поняв, что ее обманули, женщина пошла в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Накануне стало известно, что пенсионерка из Ярославля поверила мошенникам и лишилась единственной квартиры.

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