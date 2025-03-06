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19:57, 6 марта 2025Экономика

Пенсионерка поверила мошенникам и лишилась единственной квартиры

В Ярославле пенсионерка лишилась единственной квартиры из-за мошенников
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Жительница Ярославля поверила мошенникам и лишилась единственной квартиры. Внимание на ситуацию обратила пресс-служба регионального отделения «Народного фронта».

В 2023 году пенсионерке Ирине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником мобильного оператора. Он сообщил женщине, что у нее якобы истек срок действия сим-карты. В результате ему удалось узнать пароль от личного кабинета россиянки на Госуслугах. После этого мужчина заявил, что оформит на ее имя несколько кредитов. Испугавшись этого, ярославка обратилась в полицию и сменила пароль. Однако мошенники не оставили женщину в покое: вскоре после этого с ней стали связываться лжесотрудники Центробанка и ФСБ. Они убедили Ирину взять кредит и избавиться от единственного жилья. «Кредит у меня был на 200 тысяч, но должна я выплатить 500. За квартиру мне заплатили 2,85 миллиона рублей, которые я тоже отправила мошенникам. Пока живу в своей квартире, но что будет дальше, я не знаю. Квартира уже не моя, уже собственник другой», — рассказала потерпевшая.

Ранее выяснилось, что без квартиры и сбережений из-за аферистов осталась 65-летняя жительница Краснодара.

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