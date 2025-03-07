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10:23, 7 марта 2025Россия

Россиянку с туберкулезом приняли на работу в детсад

РЕН ТВ: В Кузбассе женщина с туберкулезом работала воспитателем в детсаду
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

В Кузбассе женщина с туберкулезом работала воспитателем в детском саду. Представители кемеровского Роспотребнадзора пытаются выяснить, как ей удалось трудоустроиться, передает РЕН ТВ.

Источник российского телеканала, знакомый с ситуацией, пояснил, что в дошкольном учреждении организовали проверку.

В здании детского сада была проведена заключительная дезинфекция, всем воспитанникам назначили профилактическое обследование.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге ребенок получил травму позвоночника на занятии в детсаду.

Мать пострадавшего рассказала, что тренер схватила воспитанника и кинула его на скамейку. Заметив, что у ребенка пошла кровь, сотрудница заставила его плавать с этой раной.

На МРТ мальчику диагностировали смещение в грудной клетке и ушиб позвоночника.

ЖЗЛ
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