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14:10, 7 марта 2025Силовые структуры

Российская следовательница забрала себе изъятые при обыске деньги

Суд Петербурга взял под домашний арест следователя Яблокову за хищение ₽629 тыс
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест сотрудницу Следственного комитета Маргариту Яблокову, похитившую деньги, изъятые при обыске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Следовательница обвиняется в служебном подлоге и превышении полномочий. Мера пресечения ей избрана до 3 мая.

Из материалов уголовного дела следует, что Яблокова проводила обыск в жилом помещении на Большом проспекте Петроградской стороны. В результате следственных действий были изъяты 629 тысяч рублей, которые затем хранились в служебном кабинете следовательницы. Она, по данным следствия, похитила эти средства, а чтобы скрыть преступление, изготовила подложный протокол, датированный 1 апреля 2024 года.

17 января сообщалось, что Октябрьский районный суд Петербурга арестовал бывшего начальника отдела полиции Красносельского района города, обвиняемого в коррупции.

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