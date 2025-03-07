Российская следовательница забрала себе изъятые при обыске деньги

Суд Петербурга взял под домашний арест следователя Яблокову за хищение ₽629 тыс

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест сотрудницу Следственного комитета Маргариту Яблокову, похитившую деньги, изъятые при обыске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Следовательница обвиняется в служебном подлоге и превышении полномочий. Мера пресечения ей избрана до 3 мая.

Из материалов уголовного дела следует, что Яблокова проводила обыск в жилом помещении на Большом проспекте Петроградской стороны. В результате следственных действий были изъяты 629 тысяч рублей, которые затем хранились в служебном кабинете следовательницы. Она, по данным следствия, похитила эти средства, а чтобы скрыть преступление, изготовила подложный протокол, датированный 1 апреля 2024 года.

17 января сообщалось, что Октябрьский районный суд Петербурга арестовал бывшего начальника отдела полиции Красносельского района города, обвиняемого в коррупции.