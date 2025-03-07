Российских подростков заставили извиняться за конфликт с учителем в школе

V1.ru: В Волгограде подростков заставили извиняться за конфликт с учителем

В Волгограде подростков заставили извиняться за конфликт с учителем в школе №1 Тракторозаводского района. Об этом стало известно региональному порталу V1.ru.

По сведениям российского издания, накануне подростки распространили в соцсетях ролик, на котором учительница химии отобрала у ученика телефон и отнесла его в другой кабинет. Когда подросток попытался вернуть гаджет, якобы получил от педагога толчок.

В школе же уверили, что ученик сам спровоцировал конфликт и никакого рукоприкладства со стороны учителя не было. После инцидента было созвано экстренное родительское собрание.

Источник V1.ru, знакомый с ситуацией, отметил, что после публикации в школу пришли сотрудники ПДН, которые в присутствии родителей общались с детьми. Известно, что мальчик лично попросил прощения у педагога и пообещал больше так не делать.

После разбирательств как школьник, так и четыре девочки — авторы ролика записали видео с извинениями. Причем на одном из роликов четко слышен взрослый голос за кадром, который подсказывал текст ученику. Соглашались ли родители учащихся на распространение видео, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье учитель дал подзатыльник школьнику и уволился.