Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:07, 7 марта 2025Россия

Российских подростков заставили извиняться за конфликт с учителем в школе

V1.ru: В Волгограде подростков заставили извиняться за конфликт с учителем
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Волгограде подростков заставили извиняться за конфликт с учителем в школе №1 Тракторозаводского района. Об этом стало известно региональному порталу V1.ru.

По сведениям российского издания, накануне подростки распространили в соцсетях ролик, на котором учительница химии отобрала у ученика телефон и отнесла его в другой кабинет. Когда подросток попытался вернуть гаджет, якобы получил от педагога толчок.

В школе же уверили, что ученик сам спровоцировал конфликт и никакого рукоприкладства со стороны учителя не было. После инцидента было созвано экстренное родительское собрание.

Источник V1.ru, знакомый с ситуацией, отметил, что после публикации в школу пришли сотрудники ПДН, которые в присутствии родителей общались с детьми. Известно, что мальчик лично попросил прощения у педагога и пообещал больше так не делать.

После разбирательств как школьник, так и четыре девочки — авторы ролика записали видео с извинениями. Причем на одном из роликов четко слышен взрослый голос за кадром, который подсказывал текст ученику. Соглашались ли родители учащихся на распространение видео, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье учитель дал подзатыльник школьнику и уволился.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    «Похоже на амбиции боксера среднего веса». В выступлении Макрона увидели желание отомстить Трампу за прохладный прием в Белом доме

    Россиянин получил срок и сто миллионов рублей штрафа за коммерческое преступление

    Хозяин квартиры подглядывал за обнаженной женщиной с помощью скрытой камеры

    Туристы провалились под лед озера в Германии

    Обманывавшим семьи с больными детьми лжеврачам продлили арест

    На западе Украины поврежден объект критической инфраструктуры после взрывов

    Россиянам назвали защищающий от многих видов рака продукт

    В сети раскритиковали внешность самой красивой женщины в мире

    Торговая палата США в России решила просить о снятии санкций

    Российских подростков заставили извиняться за конфликт с учителем в школе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше