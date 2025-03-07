Российский банк стал угрожать коллекторами бойцу СВО

Банк выставил бойцу СВО из ХМАО счет по закрытому им кредиту

Банк выставил счет участнику специальной военной операции (СВО) из ХМАО. Об этом сообщает «Муксун.fm».

Речь идет о неких процентах, которые якобы заморозились на период нахождения россиянина в зоне боевых действий. После возвращения солдата домой ему было предписано погасить задолженность.

Вскоре бойцу стали поступать многочисленные телефонные звонки с угрозой передать дело коллекторам. По словам военнослужащего, на этом фоне у него обострились проблемы со здоровьем. Мужчина написал официальную претензию и разорвал все отношения с организацией, в том числе расторгнув договор о банковском вкладе.

Ранее неназванный российский банк списал все денежные средства с карты другого бойца СВО. При этом подобное списание запрещено законодательством.