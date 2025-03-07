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10:39, 7 марта 2025Россия

Российский банк стал угрожать коллекторами бойцу СВО

Банк выставил бойцу СВО из ХМАО счет по закрытому им кредиту
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Банк выставил счет участнику специальной военной операции (СВО) из ХМАО. Об этом сообщает «Муксун.fm».

Речь идет о неких процентах, которые якобы заморозились на период нахождения россиянина в зоне боевых действий. После возвращения солдата домой ему было предписано погасить задолженность.

Вскоре бойцу стали поступать многочисленные телефонные звонки с угрозой передать дело коллекторам. По словам военнослужащего, на этом фоне у него обострились проблемы со здоровьем. Мужчина написал официальную претензию и разорвал все отношения с организацией, в том числе расторгнув договор о банковском вкладе.

Ранее неназванный российский банк списал все денежные средства с карты другого бойца СВО. При этом подобное списание запрещено законодательством.

ЖЗЛ
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