Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:58, 7 марта 2025Силовые структуры

Российского депутата и основателя «Сталин-центра» заподозрили в хищении денег из бюджета

В Алтайском крае глава «Сталин-центра» Матасов подозревается в хищении ₽3 млн
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

В Алтайском крае депутат краевого Законодательного Собрания и основатель «Сталин-центра» Сергей Матасов подозревается в хищении более трех миллионов рублей из бюджета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

В отношении Матасова возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

По данным следствия, глава «Сталин-центра», будучи заместителем председателя постоянного комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по правой политике и местному самоуправлению, в период с 2021 по 2025 годы фиктивно трудоустроил двух своих родственников на должности помощников депутатов, и при это он предоставлял подложные документы о выполнении ими трудовых функций. В ведомстве отметили, что на самом деле родственники фигуранта никаких обязанностей не исполняли, а все полученные ими в качестве оплаты деньги, передавали Матасову. В итоге, таким образом он смог похитить из бюджета не менее трех миллионов 250 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что расположенный в Барнауле «Сталин-центр» закроют после сообщений о задержании его основателя.

    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила крылатыми ракетами по Украине. Что известно об атаке?

    Ушедший гулять подросток нашелся в российском городе спустя 18 лет

    В Раде заявили о возможности физического устранения Зеленского

    Google оштрафовали в России из-за алкоголя

    Названы важные привычки для поддержания здоровья

    Российские школьники сняли на видео смотрящего порно на уроке учителя

    Вопрос о поддержке Украины на саммите ЕС встретили гробовым молчанием

    Звезда сериала «Спасатели Малибу» найдена мертвой в своем доме

    Появилось видео с пробравшимся в аэропорт с дробовиком подростком

    Многомиллионный долг Бурунова перед налоговой объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше