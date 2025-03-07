Российского депутата и основателя «Сталин-центра» заподозрили в хищении денег из бюджета

В Алтайском крае глава «Сталин-центра» Матасов подозревается в хищении ₽3 млн

В Алтайском крае депутат краевого Законодательного Собрания и основатель «Сталин-центра» Сергей Матасов подозревается в хищении более трех миллионов рублей из бюджета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

В отношении Матасова возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

По данным следствия, глава «Сталин-центра», будучи заместителем председателя постоянного комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по правой политике и местному самоуправлению, в период с 2021 по 2025 годы фиктивно трудоустроил двух своих родственников на должности помощников депутатов, и при это он предоставлял подложные документы о выполнении ими трудовых функций. В ведомстве отметили, что на самом деле родственники фигуранта никаких обязанностей не исполняли, а все полученные ими в качестве оплаты деньги, передавали Матасову. В итоге, таким образом он смог похитить из бюджета не менее трех миллионов 250 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что расположенный в Барнауле «Сталин-центр» закроют после сообщений о задержании его основателя.