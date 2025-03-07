Российский концерн запустил сборку машин на Кубе

«Известия»: УАЗ запустил тестовую сборку автомобилей на Кубе

Российский концерн УАЗ запустил тестовую сборку своих автомобилей на Кубе. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.

Первым экземпляром, выпущенным на предприятии EISA, стала модель «Патриот». Полноценный запуск нового завода, расположенного в Гаване, будет осуществлен «в самое ближайшее время», уточнил собеседник, работающий на предприятии.

К настоящему времени, добавил он, успели завершить монтаж сборочной линии. Настройка оборудования, на котором будут выпускать автомобили УАЗ, находится на финальной стадии. Сошедший с конвейера первый внедорожник предназначен исключительно для отработки производственной технологии и контроля функциональности всех систем, заключил он. Отмечается, что на Кубе также планируют выпускать автомобили «УАЗ Пикап».

УАЗ нашел партнеров для сборки машин в этой стране еще в конце 2023 года. «Российская газета» уточняла, что концерн планируют запустить на Кубе производство трех моделей — «Профи», «Патриот» и СГР («Буханка»). Официальный дистрибьютор бренда тогда подписал соглашение о создании коммерческой ассоциации с EISA. Отвечать за сборку грузовиков «Профи» должно было еще одно местное предприятие — Unión de Industria Militar (UIM).