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17:12, 7 марта 2025Силовые структуры

Российского адвоката задержали по делу о призывах к терроризму

В Калининградской области адвоката задержали за призывы к терроризму
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Калининградской области задержали 29-летнего адвоката адвокатской палаты области по подозрению в публичных призывах к терроризму. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Наталья Гацко.

По версии следствия, в октябре 2024 года мужчина оставил в чате мессенджера комментарий, в котором были усмотрены призывы к осуществлению террористической деятельности. Подозреваемого допросили, в его доме прошел обыск, во время которого изъяли носители информации.

Ранее сообщалось, что на Камчатке иностранца осудили на шесть лет за экстремистские призывы.

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