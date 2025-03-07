Российского адвоката задержали по делу о призывах к терроризму

В Калининградской области адвоката задержали за призывы к терроризму

В Калининградской области задержали 29-летнего адвоката адвокатской палаты области по подозрению в публичных призывах к терроризму. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Наталья Гацко.

По версии следствия, в октябре 2024 года мужчина оставил в чате мессенджера комментарий, в котором были усмотрены призывы к осуществлению террористической деятельности. Подозреваемого допросили, в его доме прошел обыск, во время которого изъяли носители информации.

Ранее сообщалось, что на Камчатке иностранца осудили на шесть лет за экстремистские призывы.