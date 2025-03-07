Российскую студентку обманули на 100 тысяч рублей и убедили поджечь ресторан

В Тюмени мошенники убедили 21-летнюю студентку устроить пожар в ресторане

В Тюмени задержали 21-летнюю ранее не судимую студентку, подозреваемую в поджоге. Об этом в пятницу, 7 марта, «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным следствия, сначала девушку обманули мошенники, убедившие ее перевести 100 тысяч рублей, а затем ей начали угрожать от лица сотрудников силовых структур. Студентке пообещали помочь избежать уголовной ответственности за «помощь в задержании». Следуя указаниям мошенников, девушка зашла в ресторан, сделала заказ, подожгла рюкзак и сбежала.

Теперь сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении в отношении студентки уголовного дела.

В тот же день в Москве задержали 17-летнего студента российского вуза, решившегося на диверсию по указанию мошенников. Молодой человек поджег здание ФСБ России на Лубянской площади.