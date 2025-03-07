Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:01, 7 марта 2025Силовые структуры

Российскую студентку обманули на 100 тысяч рублей и убедили поджечь ресторан

В Тюмени мошенники убедили 21-летнюю студентку устроить пожар в ресторане
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетДиверсии в России

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Тюмени задержали 21-летнюю ранее не судимую студентку, подозреваемую в поджоге. Об этом в пятницу, 7 марта, «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным следствия, сначала девушку обманули мошенники, убедившие ее перевести 100 тысяч рублей, а затем ей начали угрожать от лица сотрудников силовых структур. Студентке пообещали помочь избежать уголовной ответственности за «помощь в задержании». Следуя указаниям мошенников, девушка зашла в ресторан, сделала заказ, подожгла рюкзак и сбежала.

Теперь сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении в отношении студентки уголовного дела.

В тот же день в Москве задержали 17-летнего студента российского вуза, решившегося на диверсию по указанию мошенников. Молодой человек поджег здание ФСБ России на Лубянской площади.

    Обсудить
    Последние новости

    Топ-менеджеры «Газпрома» вывели из корпорации 150 миллиардов рублей и перевели за рубеж. Что они там купили?

    Раскрыты качества настоящей супергероини

    В Москве змея решила прокатиться в лифте

    Каждая вторая россиянка откажет мужчине без машины

    Пытавшегося прорваться в кабину пилота самолета россиянина арестовали

    Киев начал переговоры с Италией о расширении обороны НАТО на Украину

    Макрон готов к разговору с Путиным, но есть нюанс.

    Взорвавшего банкомат петардой в Москве отправили в СИЗО

    ЦБ назвал регионы России с наибольшими рисками мошенничества в сфере ОСАГО

    Азиатская страна решила закупить у России двигатели для танков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше