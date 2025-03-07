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18:03, 7 марта 2025Силовые структуры

Следствие будет просить ареста блогерши Митрошиной

Следствие намерено просить ареста блогерши Митрошиной за легализацию денег
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Alexandra Mitroshina / YouTube

Следствие намерено просить суд арестовать блогершу Александру Митрошину по делу о легализации денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, поводом для возбуждения уголовного дела стала легализация неуплаченных налогов после покупки здания на Большой Дмитровке в Москве. Теперь блогерше грозит до семи лет колонии.

Ранее стало известно о задержании Митрошиной в Краснодарском крае. Ей предъявили обвинение. В ближайшее время блогершу доставят в Москву на допрос.

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