Собчак подверглась навязчивым приставаниям заплатившего за общение с ней мужчины

Журналистка Собчак рассказала, что мужчина заплатил Листерману за общение с ней

Российская журналистка Ксения Собчак рассказала о мужчине, который заплатил за общение с ней телеведущему, владельцу агентства знакомств Петру Листерману. Подробностями истории она поделилась в Telegram.

«На открытии клуба "Мост" (...) ко мне навязчиво клеился какой-то мужчина, несколько раз предлагая что-нибудь выпить. С третьей попытки, когда уже отшит был совсем жестко, он в сердцах молвил: "Ну с меня же Листерман денег взял за то, что вы со мной выпьете!"» — вспомнила Собчак о том, как подверглась навязчивым приставаниям.

Журналистка назвала Листермана легендой и добавила, что это был «уже тот уровень наглости, когда даже злиться невозможно».

Ранее Собчак прокомментировала скандальную вечеринку с участием политического деятеля Ирины Хакамады в Москве. По ее словам, гостям мероприятия обещали «продолжение в номерах».

Петр Листерман вел шоу «Красавицы и чудовище» на канале «Муз-ТВ», а также передачу «Звонок судьбы» на канале НТВ. Является владельцем агентства знакомств бизнесменов с девушками-моделями. Автор книг «Как запутать олигарха» и «Как запутать Листермана».