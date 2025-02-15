Собчак высказалась о вечеринке с участием Хакамады

Собчак: Гостям тусовки с Хакамадой обещали продолжение в номерах

Журналистка Ксения Собчак рассказала подробности скандальной вечеринки с участием политического деятеля Ирины Хакамады в Москве. Как написала Собчак в Telegram-канале, гостям столичной тусовки обещали «продолжение в номерах».

«Внимание! Прямо сейчас облава в "Савой"! ОМОН "потрошит" тусовщиков. А идея была такая: сегодня в "Савой" продали дорогущие столы, организаторы обещали костюмированную вечеринку, и потом "подняться в номера за продолжением"», — указала журналистка.

Собчак также выразила удивление, «как после "голой вечеринки" еще остались и организаторы, и тусовщики, которые, видимо, не все поняли».

В ночь с 14 на 15 февраля появилась информация, что правоохранители ворвались в московский отель Savoy во время вечеринки в честь Дня святого Валентина. Уточнялось, что силовики проверяли документы посетителей. При этом на месте обнаружены пакеты с неизвестным белым веществом.

На данном мероприятии с DJ-сетом выступала Ирина Хакамада, она отказалась давать комментарий, сказав лишь: «Любовь — это исповедь Христа». Позже появилась информация, что оружие нашли в одном из автомобилей, припаркованных рядом с отелем Savoy, куда ворвались силовики.