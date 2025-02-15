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03:27, 15 февраля 2025Силовые структуры

Возле московского отеля с вечеринкой в честь 14 Февраля нашли автомобиль с оружием

РЕН: возле отеля Savoy в Москве, куда ворвались силовики, нашли авто с оружием
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Global Look Press

Оружие нашли в одном из автомобилей, припаркованных рядом с отелем Savoy в Москве, куда ворвались силовики на вечеринку в честь 14 Февраля (Дня Святого Валентина). Видео об этом публикует РЕН ТВ в Telegram-канале.

На кадрах запечатлен салон авто, в котором был обнаружен пистолет. Правоохранители проводят проверку, есть ли у владельца разрешение на хранение оружия.

Также известно, что силовики проверяют документы у гостей вечеринки. На месте были обнаружены пакеты с неизвестным белым веществом. На мероприятии с DJ-сетом выступала журналистка и политический деятель Ирина Хакамада, которая отказалась давать комментарий, сказав лишь: «Любовь — это исповедь Христа».

Как выяснило РЕН ТВ, вечеринка проходила в формате фуршета на первом этаже отеля, однако гостям также предлагали «продолжение в номерах гостиницы», билеты на эту часть мероприятия стоили от 50 тысяч рублей.

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