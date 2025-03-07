Собянин показал интерьер будущей станции московского метро

Собянин показал интерьер будущей станции метро «Звенигородская»

Мэр Москвы Сергей Собянин показал, как будет выглядеть строящаяся станция метрополитена «Звенигородская» в своем Telegram-канале.

Будущую станцию Рублево-Архангельской линии оформят в монохромных цветах: основная часть платформы будет светлой, а путевые стены — темными. В центре будут располагаться белые колонны, плавно переходящие в своды над зоной ожидания поездов. Помимо этого, на станции установят светодиодные светильники с рассеивающим эффектом.

По информации градоначальника, на данный момент «Звенигородская» готова на 33 процента. Специалисты закончили проходку перегонных тоннелей между ней и станцией «Бульвар Генерала Карбышева».

Ранее в марте стало известно, что столичные власти начали тестировать оплату проезда в метро с помощью цифрового рубля.