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17:47, 7 марта 2025Мир

США задержали возможного организатора теракта в «Крокусе»

США задержали возможного организатора теракта в «Крокус Сити Холле» Шарифуллу
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

США задержали одного из возможных организаторов теракта, произошедшего 22 марта прошлого года в «Крокус Сити Холле», Мохаммада Шарифуллу, члена террористической группировки «ИГИЛ» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России). Об этом сообщается на сайте американского Министерства юстиции в пресс-релизе.

«Во время допроса ФБР Шарифулла признался, что он передавал инструкции о том, как использовать винтовки типа АК и другое оружие потенциальным нападающим. Шарифулла также признался, что узнал в двух из четырех арестованных [Россией] боевиков тех, кого он ранее инструктировал», — отмечается в материале ведомства.

Дополнительно уточняется, что Шарифулла также участвовал в боевых действиях на территории Афганистана против американских войск. В частности, в самих США ему предъявляют обвинение в нападении на солдат.

Ранее председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин заявил, что следователи менее чем за год завершили следственные действия по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле». По его словам, преступления, подобные теракту в подмосковном концертном зале, очень тщательно и долго планируются.

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