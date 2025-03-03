Бастрыкин сообщил о завершении следственных действий по делу о теракте в «Крокусе»

Бастрыкин: Следственные действия по делу о теракте в «Крокусе» завершились

Следователи менее чем за год завершили следственные действия по уголовному делу о теракте в «Крокус сити холле». Об этом рассказал председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин, пишет ТАСС.

«По делу о теракте в "Крокус сити холле" завершены следственные действия, сейчас обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами», — отметил он.

По его словам, преступления, подобные теракту в подмосковном концертном зале, убийству начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова, очень тщательно и долго планируются. Об этом свидетельствуют полученные следствием данные в ходе их расследования.

22 марта 2024 года четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус сити холл» перед концертом рок-группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Теракт в «Крокусе» стал крупнейшим в истории России со времен захвата школы в Беслане в 2004 году.

В феврале стало известно, что фигуранты дела о теракте в концертном зале хотели устроить в России еще одну атаку. После трагедии в «Крокусе» они изготовили взрывное устройство и планировали с помощью него совершить теракт на набережной Каспийска в Дагестане.

