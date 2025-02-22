Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» планировали устроить в России еще одну атаку

ТАСС: Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» хотели устроить атаку на Каспийск

Фигуранты дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» хотели устроить в России еще одну атаку. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно материалам уголовного дела, которые оказались в распоряжении агентства, трое обвиняемых Умеджон Солиев, Зубайдулло Исмоилов и Шахромджон Гадоев в период с ноября 2023 года по 16 марта 2024 года незаконно приобрели, перевезли и хранили не менее двух автоматов Калашникова, пистолет Макарова и боеприпасы к ним. После теракта в «Крокусе» они изготовили взрывное устройство и планировали с помощью него совершить теракт на набережной Каспийска в Дагестане.

Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы продлил срок ареста двум фигурантам уголовного дела о теракте в «Крокусе» Аминчону и Диловару Исломовым (оба внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Теракт в «Крокусе» стал крупнейшим в истории России со времен захвата школы в Беслане в 2004 году.