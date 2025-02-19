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18:41, 19 февраля 2025Силовые структуры

Двум фигурантам дела о теракте в «Крокусе» продлен срок ареста

Суд продлил арест фигурантам дела о теракте в «Крокусе» Исломовым
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Суд продлил арест четверым фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Басманный суд Москвы продлил срок ареста двум фигурантам уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Аминчону и Диловару Исломовым (оба внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает РЕН ТВ.

Они остаются под стражей еще на один месяц. Суд рассматривает аналогичное ходатайство в отношении их отца — Исроила Исломова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

19 февраля Басманный суд оставил до 24 марта под стражей Мухаммадсобира Файзова, Далерджона Мирзоева, Муродали Рачабализоде и Шамсидина Фаридуни (все четверо внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Заседание прошло в закрытом режиме.

Следствие завершено, фигуранты дела знакомятся с материалами.

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