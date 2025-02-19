Суд продлил арест четверым фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

В Москве суд продлил арест 4 фигурантам дела о теракте в «Крокусе» до 24 марта

В Москве Басманный суд продлил арест четверым обвиняемым по делу о совершении теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, речь идет о Мухаммадсобире Файзове, Далерджоне Мирзоеве, Муродали Рачабализоде и Шамсидине Фаридуни (все четверо внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Всем фигурантам продлили арест до 24 марта 2025 года. Заседание прошло в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что фигурантов дела о теракте в «Крокусе» ознакомят с материалами следствия.