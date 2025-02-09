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15:45, 9 февраля 2025Силовые структуры

Фигурантов дела о теракте в «Крокусе» ознакомят с материалами следствия

«Ъ»: Фигурантов дела о теракте в «Крокусе» ознакомят с материалами следствия
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Dmitry Serebryakov / AP

Почти три десятка фигурантов о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в ближайшее время ознакомятся с материалами, которые собраны следствием. Об этом стало известно газете «Коммерсантъ».

По данным издания, к ознакомлению с материалами обвиняемые в организации теракта приступят на этой неделе. До этого им уже предъявили обвинения в окончательной редакции — большинству из них грозят пожизненные сроки. Расследование основного дела при этом продолжается.

Следователи предъявили обвинения непосредственным исполнителям теракта, а также тем, кто, по мнению Следственного комитета (СК), является их пособниками. Это и те, кто обеспечивал нападавшими оружием и боеприпасами, транспортом, квартирами для проживания и финансирования.

Глава СК Александр Бастрыкин ранее сообщал, что фигурантами в деле о теракте являются 27 человек. Он заявлял, что теракт в подмосковном Красногорске стал самым тяжелым и трагическим происшествием прошлого года

22 марта 2024 года четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта, по последним данным, стали 145 человек. Пострадали свыше 500 человек.

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