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21:10, 14 января 2025Силовые структуры

СК раскрыл число фигурантов в деле о теракте в «Крокусе»

Бастрыкин: По делу о теракте в Крокусе привлекли 27 фигурантов
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Глава Следственного Комитета (СК) России Александр Бастрыкин раскрыл число фигурантов в деле о теракте в «Крокус Сити Холле». Подробностями о ходе следствия он поделился в интервью «Российской газете».

Председатель СК назвал теракт в подмосковном Красногорске «самым тяжелым и трагическим происшествием прошлого года», в результате которого были лишены жизни 146 человек.

«Главным следственным управлением в качестве обвиняемых по этому делу привлечены 27 фигурантов», — сообщил Бастрыкин.

Ранее была опубликована переписка одного из террористов, устроивших нападение на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, с вероятным куратором теракта, которого осудят в Турции. В переписке ему предлагают устроить теракт.

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