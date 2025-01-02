Опубликована переписка террориста из «Крокуса» с куратором из ИГИЛ

Anadolu опубликовало переписку террориста из «Крокуса» с куратором из ИГИЛ

Опубликована переписка одного из террористов, устроивших нападение на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, с вероятным куратором теракта, которого осудят в Турции. В переписке ему предлагают устроить теракт. Это стало известно из обвинительного заключения, о котором сообщает турецкое агентство Anadolu.

Переписку нашли в телефоне Мутеулло Асоева, находящегося на скамье подсудимых в Стамбуле. Не уточняется, с кем именно велась переписка, однако в том же обвинении указано, что другие обвиняемые жили в одной квартире в Стамбуле с Шамсидином Фаридуни (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Именно он мог быть адресатом, которому предложили устроить нападение.

— Привет, у меня для тебя задание. — Привет, что за задание? — Вы заложите бомбу в торговом центре Vegas. Мы предоставим все боеприпасы. Награда за задание составляет 800 000 рублей. — После завершения миссии? — 100 000 заранее, 700 000 после завершения. — Нет, я боюсь, они поймают меня и убьют. — Нет, наш человек заберет вас после установки бомб. Он доставит вас до белорусской границы. Там мы дадим вам новые удостоверения личности и дом, а также план [действий]. из переписки Мутеулло Асоева с исполнителем теракта

Асоев, а также Хофизджон Усмонов, Рахматулло Саликов, Мухаммадрахим Файзов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Хамза Мухаммед обвиняются в Турции в том, что являются членами «Исламского государства» (ИГИЛ, запрещенная в РФ террористическая организация), а также что они контактировали с исполнителями теракта в «Крокусе». Генпрокуратура Стамбула требует для них от 7,5 до 15 лет тюремного заключения.

