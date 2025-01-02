Отдававших указания террористам из «Крокуса» осудят в Турции

В Турции осудят отдававших указания террористам из «Крокуса» членов ИГИЛ

В Турции осудят пятерых иностранцев, которые, как утверждается, отдавали указания террористам, устроившим нападение в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье 24 марта 2024 года, сообщает агентство Anadolu.

Генпрокуратура Стамбула требует для них от 7,5 до 15 лет тюремного заключения. Утверждается, что установлено их членство в «Исламском государстве» (ИГИЛ, запрещенная в РФ террористическая организация).

Под обвинение попали Хофизджон Усмонов, Мутеулло Асоев, Рахматулло Саликов, Мухаммадрахим Файзов и Хамза Мухаммед. Сообщается, что они контактировали с исполнителями теракта в «Крокусе» — Саидакрамом Рачабализодой и Шамсидином Фаридуни (оба внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Фаизов и Усмонов некоторое время находились вместе с Фаридуни в одной квартире. Фаизов 28 марта, спустя четыре дня после теракта в России, попытался вместе с семьей уехать в Афганистан через Иран, но его задержали на автовокзале в Стамбуле.

В телефоне же Асоева нашли переписку (не указывается, с кем именно). В ней исполнителю предложили «заложить бомбу в торговом центре Vegas» и пообещали за это 800 тысяч рублей (100 тысяч заранее и 700 тысяч после завершения). При этом исполнитель вначале ответил «нет, я боюсь, меня поймают». Но в ответ ему сообщили: «нет, наш человек заберет вас после установки бомб. Он доставит вас до белорусской границы. Там мы дадим вам новые личности и дом, а также план [действий]».

Также в обвинении указывается, что по использованному Фаридуни номеру телефона связывались с Усмоновым, а подсудимые «делали звонки по поводу теракта».

