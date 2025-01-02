Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:32, 2 января 2025Мир

Отдававших указания террористам из «Крокуса» осудят в Турции

В Турции осудят отдававших указания террористам из «Крокуса» членов ИГИЛ
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В Турции осудят пятерых иностранцев, которые, как утверждается, отдавали указания террористам, устроившим нападение в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье 24 марта 2024 года, сообщает агентство Anadolu.

Генпрокуратура Стамбула требует для них от 7,5 до 15 лет тюремного заключения. Утверждается, что установлено их членство в «Исламском государстве» (ИГИЛ, запрещенная в РФ террористическая организация).

Под обвинение попали Хофизджон Усмонов, Мутеулло Асоев, Рахматулло Саликов, Мухаммадрахим Файзов и Хамза Мухаммед. Сообщается, что они контактировали с исполнителями теракта в «Крокусе» — Саидакрамом Рачабализодой и Шамсидином Фаридуни (оба внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Фаизов и Усмонов некоторое время находились вместе с Фаридуни в одной квартире. Фаизов 28 марта, спустя четыре дня после теракта в России, попытался вместе с семьей уехать в Афганистан через Иран, но его задержали на автовокзале в Стамбуле.

В телефоне же Асоева нашли переписку (не указывается, с кем именно). В ней исполнителю предложили «заложить бомбу в торговом центре Vegas» и пообещали за это 800 тысяч рублей (100 тысяч заранее и 700 тысяч после завершения). При этом исполнитель вначале ответил «нет, я боюсь, меня поймают». Но в ответ ему сообщили: «нет, наш человек заберет вас после установки бомб. Он доставит вас до белорусской границы. Там мы дадим вам новые личности и дом, а также план [действий]».

Также в обвинении указывается, что по использованному Фаридуни номеру телефона связывались с Усмоновым, а подсудимые «делали звонки по поводу теракта».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Отдававших указания террористам из «Крокуса» осудят в Турции

      Авиакомпания из ОАЭ решила возобновить рейсы в Минводы

      Выигравшему миллиард в лотерею россиянину предложили отдать деньги на нужды СВО

      В Британии оценили последствия остановки транзита газа через Украину

      Российские военные фактически зачистили группировку ВСУ к югу от Курахово

      Российские военные уничтожили свыше 580 бойцов ВСУ в Курской области

      Власти Молдавии увидели в энергокризисе возможность «реинтеграции» Приднестровья

      Объявлены новые цены на российские автомобили Lada

      26-летний боец MMA умер в новогоднюю ночь

      Киев обвинили в депортации жителей Херсона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше