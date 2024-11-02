Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:41, 2 ноября 2024Силовые структуры

Раскрыты данные о поставщиках оружия и боеприпасов для теракта в «Крокусе»

Поставщиками оружия и боеприпасов для теракта в «Крокусе» стали баталхаджинцы
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Участники преступной группировки, которые обеспечили исполнителей теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» оружием и боеприпасами, оказались членами баталхаджинской террористической организации (Боевое крыло группы (вирда) последователей (мюидов, мурдов) религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева внесено в перечень террористических организаций и запрещено в России). Такие подробности раскрывает РЕН ТВ со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным издания, боевики искали оружие для совершения теракта в «Крокусе» и через некоторое время вышли на баталхаджинцев. Те передали им автоматы и патроны в селе Сурхахи (Ингушетия), после чего террористы направились в Москву.

Уточняется, что в настоящее время двое баталхаджинцев задержаны, а трое – объявлены в розыск. Еще один был ликвидирован при попытке скрыться.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют на причастность к теракту в «Крокусе» двух других членов баталхаджинской террористической организации. Они не раз попадали в поле зрения силовиков, а сейчас скрываются на территории Украины и Турции.

Ранее сообщалось, что в деле о теракте в подмосковном «Крокусе», жертвами которого стали 145 человек, появились четыре новых фигуранта. Речь идет об уроженцах Ингушетии — двое из них уже арестованы.

***
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Киев сообщил о желании трех стран стать покровительницами украинцев в России

      Россиянам назвали мешающие похудеть привычки

      В Иране ответили на вопрос об ответном матче со сборной России

      Сотрудник Пентагона продемонстрировал фото «корабля пришельцев» и попался на лжи

      Ирина Шейк снялась в прозрачном платье без бюстгальтера для журнала

      Режим ЧС ввели в российском регионе из-за спаривания диких оленей. Чем они так опасны?

      Полковник перечислил самое мощное российское оружие в зоне СВО

      В России церковного преподавателя заподозрили в ведении канала с рекламой проституток

      В России ответили на возможное требование Трампа к Путину в случае победы на выборах

      В Раде обратились к Зеленскому после его слов об окончании конфликта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше