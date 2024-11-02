Раскрыты данные о поставщиках оружия и боеприпасов для теракта в «Крокусе»

Поставщиками оружия и боеприпасов для теракта в «Крокусе» стали баталхаджинцы

Участники преступной группировки, которые обеспечили исполнителей теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» оружием и боеприпасами, оказались членами баталхаджинской террористической организации (Боевое крыло группы (вирда) последователей (мюидов, мурдов) религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева внесено в перечень террористических организаций и запрещено в России). Такие подробности раскрывает РЕН ТВ со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным издания, боевики искали оружие для совершения теракта в «Крокусе» и через некоторое время вышли на баталхаджинцев. Те передали им автоматы и патроны в селе Сурхахи (Ингушетия), после чего террористы направились в Москву.

Уточняется, что в настоящее время двое баталхаджинцев задержаны, а трое – объявлены в розыск. Еще один был ликвидирован при попытке скрыться.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют на причастность к теракту в «Крокусе» двух других членов баталхаджинской террористической организации. Они не раз попадали в поле зрения силовиков, а сейчас скрываются на территории Украины и Турции.

Ранее сообщалось, что в деле о теракте в подмосковном «Крокусе», жертвами которого стали 145 человек, появились четыре новых фигуранта. Речь идет об уроженцах Ингушетии — двое из них уже арестованы.