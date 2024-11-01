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20:43, 1 ноября 2024Силовые структуры

В деле о теракте в «Крокусе» появились четыре новых фигуранта

Четверо россиян стали новыми фигурантами уголовного дела о теракте в «Крокусе»
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

В деле о террористическом акте в «Крокус Сити Холле», жертвами которого стали 145 человек, появились четверо новых фигуранта из числа россиян. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщает «Коммерсант».

Речь идет о четырех уроженцах Ингушетии. Двое из них арестованы, а еще двоих объявили в федеральный розыск. Следствие полагает, что обвиняемые переделали охолощенные автоматы Калашникова в боевые и вооружили ими вместе с патронами террористов, совершивших нападение на посетителей концертного зала.

22 марта перед концертом группы «Пикник» вооруженные огнестрельным оружием мужчины напали на «Крокус Сити Холл». Террористы ворвались в помещение, открыли стрельбу и подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. После этого преступники попытались скрыться, но были задержаны в Брянской области.

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