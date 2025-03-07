Шевцов: USAID направило Молдавии около 650 миллионов долларов с 2021 года

Заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов сообщил об отправленных Агентством США по международному развитию (USAID) в Молдавию 650 миллионах долларов. Его слова приводят «Известия».

По его словам, в разных странах открываются неправительственные организации (НПО) с целью иностранного влияния. «Возьмем для примера Молдавию. По разным сведениям, с 2021 по 2024 год только (...) USAID потратило в этой стране почти 650 миллионов долларов», — заявил Алексей Шевцов.

Он также отметил, что сумма может увеличиться через некоторое время. Шевцов предполагает, что указанная сумма является лишь частью реальных денежных вливаний в Молдавию.

Ранее стало известно, что в другой постсоветской стране — Армении — было получено около 110 миллионов долларов через USAID. Однако Ереван получил лишь половину от планируемой суммы из-за заморозки деятельности агентства после прихода к власти президента США Дональда Трампа.