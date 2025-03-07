Стали известны подробности о расправе над супругами-пенсионерами в российском регионе

В Минусинске убивший супругов-пенсионеров рассказал о мотивах преступления

В Минусинске в Красноярском крае 35-летний подозреваемый в расправе над супругами-пенсионерами рассказал о мотивах совершения преступления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Следователи допросили мужчину. Он рассказал, что пришел в квартиру дома на улице Тимирязева, где проживала его супруга. Однако та отказалась открывать дверь. Тогда подозреваемым постучался к соседям снизу и его впустили. Он планировал перебраться в квартиру жены по балкону, но ему не разрешили. Тогда фигурант стал связывать пожилую женщину скотчем. Ее муж пытался оставить незваного гостя, но тот набросился на пару с канцелярским ножом и ножницами.

После совершения преступления, россиянин украл телефон, деньги и на автомобиле потерпевших уехал в Красноярск.

4 марта стало известно, что тревогу забили родственники пенсионеров, которые долго не могли до них дозвониться, а когда приехали их проведать, то те не открыли дверь. Сотрудники полиции вошли в квартиру, они обнаружили их без признаков жизни со множеством колотых ран.