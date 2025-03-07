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19:58, 7 марта 2025Экономика

Стало известно о роскошной недвижимости задержанной блогерши Митрошиной

Блогер Митрошина владеет апартаментами в центре Москвы за 150 миллионов рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Асель Садвакасова / YouTube

Российский блогер-миллионник Александра Митрошина, задержанная в аэропорту Сочи в пятницу, 7 марта, владеет роскошными апартаментами в центре Москвы. Об этом стало известно Telegram-каналу «Известий».

Речь идет о трехкомнатной недвижимости площадью до 111 квадратных метров в элитном жилом комплексе «Большая Дмитровка IX» на Большой Дмитровке. Данный ЖК расположен в 200 метрах от Большого театра и менее чем в километре от Кремля. Стоимость объекта, по информации газеты, составляет 150 миллионов рублей.

Митрошину задержали по подозрению в неуплате налогов на 127 миллионов рублей, а также легализации дохода через покупку квартиры в центре столицы. В данный момент звезду соцсетей везут на допрос в Москву, ей грозит грозит до семи лет тюрьмы.

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