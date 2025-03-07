Стало известно о высоком спросе на поделки актера Ефремова в колонии

Вырос спрос на поделки актера Ефремова, в ИК он делает из дерева нарды и иконы

Отбывающий наказание в исправительной колонии (ИК) актер Михаил Ефремов делает из дерева нарды, иконы и кресты, спрос на которые вырос после сообщений о его возможном условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Артист ставит на поделках свой автограф, чтобы повысить продажи. Цена продукции составляет от 5 до 20 тысяч рублей. Заключенный, недавно освободившийся из колонии, где сидит Ефремов, рассказал, что в производстве задействованы несколько осужденных, а актер в основном занимается росписью и финальной отделкой.

Заседание в Алексеевском суде Белгородской области по ходатайству об УДО Ефремова состоится 24 марта. Актер был приговорен к 7,5 года лишения свободы за ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водителя которой спасти не удалось.