Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:03, 7 марта 2025Силовые структуры

Суд назначил дату рассмотрения жалобы на арест чиновника правительства Рязанской области

В Рязани 10 марта суд рассмотрит жалобу на арест экс-зампреда региона Никитина
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Рязанский областной суд 10 марта рассмотрит апелляционную жалобу на арест экс-заместителя председателя правительства региона Артема Никитина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

По данным агентства, рассмотрение апелляционной жалобы состоится 10 марта в 15:30 по московскому времени.

27 февраля правоохранители задержали фигуранта, подозреваемого в получении взяток на 17 миллионов рублей. За взятки он сообщал одному из предпринимателей о предстоящих закупках, а также помогал ему выигрывать в аукционах.

    Обсудить
    Последние новости

    Топ-менеджеры «Газпрома» вывели из корпорации 150 миллиардов рублей и перевели за рубеж. Что они там купили?

    Раскрыты качества настоящей супергероини

    Назван самый популярный клип нулевых у россиян

    В Москве змея решила прокатиться в лифте

    Каждая вторая россиянка откажет мужчине без машины

    Пытавшегося прорваться в кабину пилота самолета россиянина арестовали

    Киев начал переговоры с Италией о расширении обороны НАТО на Украину

    Взорвавшего банкомат петардой в Москве отправили в СИЗО

    ЦБ назвал регионы России с наибольшими рисками мошенничества в сфере ОСАГО

    Азиатская страна решила закупить у России двигатели для танков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше