Суд назначил дату рассмотрения жалобы на арест чиновника правительства Рязанской области

В Рязани 10 марта суд рассмотрит жалобу на арест экс-зампреда региона Никитина

Рязанский областной суд 10 марта рассмотрит апелляционную жалобу на арест экс-заместителя председателя правительства региона Артема Никитина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

По данным агентства, рассмотрение апелляционной жалобы состоится 10 марта в 15:30 по московскому времени.

27 февраля правоохранители задержали фигуранта, подозреваемого в получении взяток на 17 миллионов рублей. За взятки он сообщал одному из предпринимателей о предстоящих закупках, а также помогал ему выигрывать в аукционах.