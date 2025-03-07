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03:49, 7 марта 2025Россия

Телефон спас жизнь российскому бойцу

Военкор Кулько: Телефон остановил пулю и спас жизнь российского боца
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lorenzo Rui / Unsplash

Мобильный телефон спас российского военнослужащего от пули. Об этом в своем Telegram-канале рассказал военкор Первого канала Дмитрий Кулько.

Отмечается, что в кармане военного также была икона. Российский боец продемонстрировал пробитую куртку и устройство, на разбитом экране которого можно заметить след от пули.

Ранее нательный крест спас жизнь участнику специальной военной операции (СВО). Сообщается, что российские бойцы попали под обстрел и были вынуждены отступать. После поверки командир недосчитался одного человека — командира штабной машины. Когда его нашли, военнослужащий держал в руках деревянный крест, в котором застряла пуля от снайперской винтовки.

До этого другой участник СВО заявил, что ему спасла жизнь фляга времен Великой Отечественной войны. Солдат утверждает, что в ней застрял летевший в него осколок. Флягу бойцу подарила пенсионерка, которой та досталась от мужа-фронтовика.

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