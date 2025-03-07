Топ-менеджерам компании QBF запросили сроки до 17 лет за махинации

«Ъ»: Прокурор запросил 17 лет внуку экс-главы ЦБ Матюхину по делу компании QBF

В Пресненском суде Москвы начались прения сторон по уголовному делу четверых топ-менеджеров крупной финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской инвестиционной компании QBF. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Прокурор запросил подсудимым от 9 до 17 лет лишения свободы за мошенничество и создание преступного сообщества. На скамье подсудимых оказались бывшие гендиректор компании QBF Станислав Матюхин, директор филиальной сети Владимир Пахомов, глава питерского офиса Алексей Голубев и руководитель юридического департамента Евгения Россиева. По данным следствия, они под видом вложений средств похитили у сотен вкладчиков более двух миллиардов рублей.

Среди фигурантов — внук бывшего председателя Центробанка Георгия Матюхина — Станислав. Ему, как активному участнику организованной преступной группировки, прокурор просил назначить 17 лет заключения.