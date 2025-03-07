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15:23, 7 марта 2025Мир

Трамп направил послание Хаменеи

Трамп заявил, что США хотят заключить сделку с Ираном по его ядерной программе
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

США хотят заключить сделку с Ираном по его ядерной программе и урегулировать этот вопрос. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает агентство Reuters.

«Я сказал, что надеюсь, что вы пойдете на переговоры, потому что так будет намного лучше для Ирана», — указал глава государства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог подтвердить, что российский лидер Владимир Путин согласился выступить в качестве посредника на переговорах США и Ирана по вопросам ядерной программы Тегерана. Таким образом, он отреагировал на данные агентства Bloomberg, согласно которым глава Белого дома Дональд Трамп попросил российского лидера выступить посредником на возможных переговорах с Ираном по вопросу ядерной программы.

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